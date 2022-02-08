ينطلق غدًا بالرياض.. "الراجحي" يرعى مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"

يستمر يومين ويناقش عدة محاور وموضوعات خلال 6 جلسات

ينطلق غدًا في العاصمة الرياض مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"، ويستمر يومين، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وينظمه معهد الإدارة العامة.

وستُعقد ست جلسات خلال يومي انعقاد المؤتمر، تتناول الاتجاهات العالمية في الابتكار الحكومي، والشراكات والتمكين، ودور الابتكار في تحقيق رؤية المملكة 2030، واستشراف مستقبل العمل الحكومي، وممكنات وفرص وتحديات الابتكار الحكومي في المملكة.

وسيبحث المؤتمر في محاور وموضوعات تتعلق بالابتكار في مجال العمل الحكومي، وتستشرف مستقبله، كما يلقي الضوء على عدد من الممارسات التطبيقية والتجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة التي كان لها إسهام في تحقيق كفاءة التنمية الإدارية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.