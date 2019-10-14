بعد 27 عامًا.. "الحارثي" يودّع تعليم مكة ويتقاعد مبكرًا

بناء على طلبه.. وثمّن جهود كل من ساعده لتحقيق التميز

ترجّل مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة سابقًا محمد بن مهدي الحارثي، عن إدارة تعليم المنطقة، بعد صدور قرار تقاعده المبكر بناء على رغبته.

وقال "الحارثي" لمكة ومعلميها: "جزاكم الله خيرًا، وتقبل الله تلك الأعمال والمنجزات، وأسأل الله أن يوفق زملاءنا في تعليم مكة المكرمة معلمين وقادة ومشرفين وإداريين إلى ما نَصْبو إليه من تميز وتفوق، وبما يحقق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله.

وأضاف، أنتم أيها الزملاء الأفاضل شركاء النجاح، وأنتم مَن حقق التميز وصنع التفوق، وشرُفْتُ بالعمل معكم مُعينًا ومساندًا وداعمًا، وأكبر مكسب لي هو معرفة أمثالكم وخدمة من يقوم على تعليم مكة المكرمة، بوركت جهودكم، وإلى مزيد من الإنجاز والتفوق.

وكان مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، قد أصدر أمس قرارًا بإحالة مدير التعليم السابق لمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي للتقاعد، بناء على طلبه، بعد أن قضى قرابة 27 عامًا في سلك التعليم.