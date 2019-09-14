‫وزير الصحة: الرقم 937 يقدم الاستشارات والمساعدة النفسية للمتصلين

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مركز 937 التابع لوزارة الصحة يقدم خدمات المساعدة النفسية للمتصلين.

جاء ذلك في رد من الوزير على مغرد، استفسر عبر تويتر عن مدى توافُر الخدمة بالسعودية.

وكان المغرد قد أشار إلى أنه خلال دراسته بالخارج، وعندما يمر بضائقة نفسية، هناك خدمة هاتف 24 ساعة لأخصائيين نفسيين مؤهلين للاستماع، وتقديم المساعدة النفسية. مبينًا أنه من تجربته كان مجرد الاستماع كافيًا للتحسن.

وزير الصحة رد على المغرد قائلاً: "يمكنك الحصول على الخدمة بالاتصال بوزارة الصحة على الرقم ٩٣٧. ‏نسعد بخدمتك".