فيديو.. الأمن العام يجدد التحذير من شركات الفوركس غير المرخصة

طالَبَ بضرورة عدم الانجراف خلف عروضها الوهمية وكذبة المكاسب السريعة

حذّر الأمن العام من العروض الوهمية لشركات الفوركس غير المرخصة؛ مشيرًا إلى ضرورة عدم الانجراف خلف المكاسب السريعة.

وقال الحساب الرسمي للأمن العام عبر تويتر وفق ما نقلته "الإخبارية": إن هذه الشركات غير المرخصة، عروضها وهمية وتجذب ضحاياها بوهم الثراء السريع.

3

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 09:13 AM

طالَبَ بضرورة عدم الانجراف خلف عروضها الوهمية وكذبة المكاسب السريعة

فيديو.. الأمن العام يجدد التحذير من شركات الفوركس غير المرخصة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 63

حذّر الأمن العام من العروض الوهمية لشركات الفوركس غير المرخصة؛ مشيرًا إلى ضرورة عدم الانجراف خلف المكاسب السريعة.

وقال الحساب الرسمي للأمن العام عبر تويتر وفق ما نقلته "الإخبارية": إن هذه الشركات غير المرخصة، عروضها وهمية وتجذب ضحاياها بوهم الثراء السريع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021