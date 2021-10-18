فيديو.. الأمن العام يجدد التحذير من شركات الفوركس غير المرخصة

طالَبَ بضرورة عدم الانجراف خلف عروضها الوهمية وكذبة المكاسب السريعة

حذّر الأمن العام من العروض الوهمية لشركات الفوركس غير المرخصة؛ مشيرًا إلى ضرورة عدم الانجراف خلف المكاسب السريعة.

وقال الحساب الرسمي للأمن العام عبر تويتر وفق ما نقلته "الإخبارية": إن هذه الشركات غير المرخصة، عروضها وهمية وتجذب ضحاياها بوهم الثراء السريع.