الدكتور النمر محذّراً من "الشيشة": هذا ما تسبّبه

قال: ارتفاع ضغط الدم يسبّب الكوابيس المزعجة

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار.

وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.

وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.