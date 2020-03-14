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قال:هطولات على أجزاء من تبوك ومكة والجوف والشمالية والقصيم والرياض

موجة برد تتقدّم.. خريطة أمطار الـ48 ساعة القادمة يتوقّعها "الحصيني": لا للكشته

نشر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، توقعاته للأمطار اليوم السبت وليلة الأحد بإذن الله.



وقال: "هطولات على أجزاء من مناطق تبوك ومكة والجوف والشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد ورياح وغبار متفاوت، آمل توخي الحذر ولا أنصح بالكشتة في معظم المناطق إلا أن يصرفه الله".



وأضاف في تغريدات على حسابه في "تويتر" اليوم: "الحمد لله.. متوقع تقدّم موجة برد متوسطة القوة، وانخفاض يتراوح ما بين 4 إلى 7 على مكة والمدينة الشمالية وتبوك والجوف وحائل، من مساء اليوم السبت".



وتابع: "من غد الأحد تتقدم الموجة إلى القصيم فالرياض فالشرقية، مدة يومين، ثم ارتفاع في الحرارة فانخفاض، إلا أن يصرفه الله. الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت إشارة بسبابة اليد للأسفل".