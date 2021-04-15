"إنجليزية" تحذّر "الهلال": "أجمك" ليس نفس الفريق الذي خسر برباعية من "النصر"

قبل مواجهة الليلة في دوري أبطال آسيا

حذّرت صحيفة boxscorenews الناطقة باللغة الإنجليزية فريق الهلال السعودي قبل مواجهته الآسيوية الليلة، حيث قالت: إن فريق أجمك عازم على مضايقته في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا.

وتحدثت الصحيفة عن الهلال حيث قالت: إن الهم الدائم للفريق هو الحصول على لقب دوري أبطال آسيا، كما استعرضت مشواره في البطولة الموسم الماضي.

وتابعت الصحيفة أن تفشي وباء COVID-19 أجبر فريق الهلال على الانسحاب من بطولة العام الماضي، مما يعني أن بطل الدوري السعودي للمحترفين لم يتمكن من الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا الذي فاز به في عام 2019.

وقالت الصحيفة: إن الهلال يمتلك فريقاً قوياً وثابتاً للغاية، وسيثق البرازيلي ميكالي الذي تولى المسؤولية في فبراير بعد رحيل الروماني لوشيسكو في قدرته على دفع لاعبيه إلى المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

وزا دت الصحيفة عن الفريق الأوزبكي أجمك: إن دوري أبطال آسيا 2021 هو فرصة لاختبار أنفسهم ضد أفضل فريق في القارة، مضيفة أن الفريق كان قريباً من التأهل إلى دور المجموعات قبل عامين، متجاوزاً المرحلة التمهيدية، لكنه أصيب بخيبة أمل بعد هزيمته 4-0 أمام النصر السعودي في الملحق، وهو ما حرص على تفاديه مؤخراً في مباراته ضد الغرافة القطري في المباراة الفاصلة الأسبوع الماضي، وكان الفوز 1-0 بمثابة تحذير لمنافسيه في المجموعة بدءًا من الهلال أنه يجب ألا يقللوا من شأنه.