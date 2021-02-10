مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 21 طنَّ سلال غذائية جنوب دارفور

في إطار المساعدات الإنسانية من المملكة للشعب السوداني الشقيق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 21 طنًّا و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية بليل بولاية جنوب دارفور السودانية، استفاد منها 1.200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب السوداني الشقيق.