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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف ومكة المكرمة والحدود الشمالية وعسير والباحة.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.