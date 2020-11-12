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أكد تضامن بلاده والوقوف مع السعودية في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها

وزير الإعلام اليمني يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى الفعاليات في جدة

دان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الفاشل والجبان الذي استهدف إحدى الفعاليات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر: نؤكد تضامننا ووقوفنا مع أهلنا وأشقائنا في السعودية لمواجهة المؤامرات كافة التي تستهدفها، وحقها في اتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعبها.