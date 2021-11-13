هطولات فاحذروا السرعة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالمرامية والقراصة

أصدره فرع "النقل" والخدمات اللوجستية بالمدينة متمنياً السلامة للجميع

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المرامية - #القراصة.

ودعا، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".

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13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 10:55 AM

أصدره فرع "النقل" والخدمات اللوجستية بالمدينة متمنياً السلامة للجميع

هطولات فاحذروا السرعة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالمرامية والقراصة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المرامية - #القراصة.

ودعا، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".

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