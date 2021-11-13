هطولات فاحذروا السرعة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالمرامية والقراصة

أصدره فرع "النقل" والخدمات اللوجستية بالمدينة متمنياً السلامة للجميع

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المرامية - #القراصة.

ودعا، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".