"شرطة حائل" تُطيح بشخصين تسببا بإصابة آخرين في إطلاق نار إثر مشاجرة

بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه المصابان

ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل، القبض على شخصين سعوديبن (٢٧ عاماً و٢٤ عاماً) تسببا بإصابة شخصين آخرين، بعد إطلاق النار من سلاح رشّاش عليهما في حي شرق المجم بحائل ظهر اليوم بعد مشاجرة نشبت بينهم.

‏وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيه شخصان مُصابان أمام إحدى الشقق في الحي.

وعلمت "سبق" أن أحد الشخصين أصيب بطلقتين بالحوض والركبة، فيما أُصيب الآخر بضربة بالرأس أثناء المشاجرة بعصا.

وذكرت مصادر طبية أن حالة المُصابين مستقرة.