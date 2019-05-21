صحف "تركية" تكشف عن محترف "الهلال" القادم

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة الهلال قد اتفقت مع نظيرتها في غلطة سراي التركي على انتقال لاعب الأخير، المغربي يونس بلهندة للزعيم نظير 9 ملايين يورو.

وبحسب عدد من الصحف التركية فإن إدارتَي الهلال وغلطة سراي اتفقتا على حسم انتقال اللاعب، وأن مدة التعاقد ستكون ثلاثة مواسم، علماً بأن النادي السعودي كان يريد نقل اللاعب لصفوفه في يناير الماضي.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان مطلوباً بشدة في نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن إدارة النادي التركي وقفت عائقاً أمام إكمال عملية نقله بسبب طلباتها المادية، إضافة لرغبة لاعبها في البقاء في ناديها.

إلى ذلك تناقلت الجماهير تغريدة أحد الصحافيين الذي يعمل في ياهو سبورت الفرنسية ردًّا على خبر الصحف التركية، بعد أن اقتبس تغريدة صحيفة فاناتيك التركية التي تشير لخبر اللاعب مع الهلال، واضعاً ما يشبه سلة القمامة في إشارة لأنه خبر كاذب.

