





1

نُفّذت خلال الساعات الـ24 الماضية ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف

19 عملية للتحالف تَنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًّا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصرًا إرهابيًّا.