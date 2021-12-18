19 عملية للتحالف تَنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًّا

نُفّذت خلال الساعات الـ24 الماضية ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصرًا إرهابيًّا.

1

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443 03:41 PM

نُفّذت خلال الساعات الـ24 الماضية ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف

19 عملية للتحالف تَنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًّا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,076

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصرًا إرهابيًّا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021