"الحبوب" تنفي المتداول حول ارتفاع سعر الشعير في أول يناير

دعت إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات والرجوع للموقع الرسمي

أكّدت المؤسسة العامة للحبوب، عدم صحة ما يتم تداوله حول ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتباراً من أول يناير المقبل.

وقالت المؤسسة، في بيان، صباح اليوم السبت: نُهيب بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومة الرسمية من مصدرها.

المؤسسة العامة للحبوب الشعير

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28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 10:46 AM

دعت إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات والرجوع للموقع الرسمي

"الحبوب" تنفي المتداول حول ارتفاع سعر الشعير في أول يناير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّدت المؤسسة العامة للحبوب، عدم صحة ما يتم تداوله حول ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتباراً من أول يناير المقبل.

وقالت المؤسسة، في بيان، صباح اليوم السبت: نُهيب بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومة الرسمية من مصدرها.

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المؤسسة العامة للحبوب الشعير

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