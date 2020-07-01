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في الفترة الممتدة من 19 وحتى 25 يونيو.. والأغنام والماعز تتصدر بـ24 ألفًا

ذبيحة كل ٣٠ ثانية.. مسالخ الرياض تستقبل ٢٦ ألف رأس ماشية خلال أسبوع

استقبلت مسالخ مدينة الرياض 26.049 ذبيحة خلال أسبوع بمعدل ذبيحة واحدة كل 30 ثانية.

وبيّنت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها في "تويتر": لقد توزعت ما بين 24303 من الأغنام والماعز، و912 ذبيحة من الإبل، و834 ذبيحة من البقر؛ وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 25 يونيو؛ وذلك تحت إشراف مستمر على المذبوحات؛ حفاظًا على سلامة السكان.