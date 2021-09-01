والد د. "أحمد الغامدي" في ذمة الله

توفي إلى رحمة الله فرحان بن أحمد بن مقبول الغامدي، والد الدكتور أحمد عضو النقابة العامة للسيارات.

وقد أديت الصلاة على الفقيد، عقب صلاة عصر أمس، بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن، ووري جثمانه الثرى بمقبرة المنصورية بالرياض.

ويستقبل الدكتور "أحمد" العزاء في وفاة والده، على الجوال رقم 0501959593.

وتدعو أسرة "سبق" المولى عز وجل أن يرحم فقيد "آل فرحان" و"المقبول"، وأن ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.