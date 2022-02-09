"توال" من مجموعة stc تستحوذ بالكامل على شركة "أول تيلكوم" الباكستانية

تعزيزًا لخارطة الاستثمارات الدولية للشركة.. وإضافة منتجات مبتكرة لمحفظتها

أعلنت توال، إحدى شركات مجموعة stc الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، عن توسع نطاق أعمالها دوليًّا من خلال عملية استحواذ بالكامل على شركة الأبراج الباكستانية "أول تيليكوم"، حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها خارج المملكة، في تعزيز خارطة الاستثمارات الدولية للشركة.

جاءت هذه الخطوة بعد الموافقة المبدئية لشركة توال للاستحواذ الكامل على شركة أول تيليكوم الباكستانية من مساهميها، والتي ستساهم في جذب استثمارات رأسمالية للشركة، وتطوير عملياتها وتعزيز خبراتها في السوق الباكستانية، إضافة إلى تقديم منتجات مبتكرة إلى محفظتها.

وبموجب هذه الصفقة، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية الباكستانية، سيتم تغيير اسم "أول" لتصبح "توال باكستان"، مما يشكّل نقطة الانطلاق لعمليات "توال" في السوق الباكستاني.

وتتولى "أول"، حالياً، وهي شركة مرخصة بالكامل من قبل هيئة الاتصالات الباكستانية؛ بناء وتشغيل أبراج الاتصالات في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بشكل أساسي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: يسعدنا دخول شركة توال إحدى شركات المجموعة إلى سوق الاتصالات الباكستاني، حيث تتطلع الشركة إلى تحقيق شراكات مثمرة مع مزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الباكستاني، وتلبية الطلب المتزايد لتوفير بنية تحتية قوية للاتصالات في باكستان. وتؤكد هذه الخطوة بأن توال قد باتت في وضعية ملائمة لتوسيع نطاق تواجدها خارج المملكة، وذلك بهدف استكشاف الفرص في الأسواق الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

من ناحيته، علّق الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني بالقول: تعد باكستان سوقاً كبيرة تتمتع بفرص نمو عالية، ونحن في توال، نتطلع إلى تمكين التحول الرقمي، وتعزيز قدرات تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في باكستان، التي تشهد نمواً متزايداً في معدل انتشار خدمات الاتصالات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على البنية التحتية، إضافة إلى وضع الأساس لمزيد من التوسع في باكستان، وعلى الصعيد الدولي بشكل عام.

وفي ظل توفر أربعة مشغلين رئيسيين لشبكات الهاتف المحمول يخدمون 238 مليون شخص في البلاد؛ تعد باكستان خامس دولة من حيث عدد السكان بعد الصين، والهند، والولايات المتحدة، وإندونيسيا (باستثناء الاتحاد الأوروبي)، كما يوجد في البلاد حالياً أكثر من 189 مليون مشترك في خدمات الجوال، و108 ملايين مشترك إضافي في شبكات الجيل الثالث والرابع، إضافة إلى شبكات النطاق العريض التي شهدت نمواً مضاعفاُ في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يؤدي توسع شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس إلى تعزيز نمو السوق والإيرادات، إلى جانب توفير خدمات ذات قيمة مضافة، مع وجود أقل من 40،000 برج حاليًا في باكستان، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود إمكانات أوسع في هذا القطاع على مدى السنوات العديدة القادمة.

وتمتلك توال محفظة تضم أكثر من 15،500 برج اتصالات في المملكة العربية السعودية، وتعمل في المملكة بموجب ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2019م، وتدعم الشركة خطط التحول الرقمي في المملكة، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها 2030.

وتعمل الشركة على توسيع نطاق وصولها عبر مدن ومناطق جديدة في البلاد، إضافة إلى طرح تقنيات جاهزة للمدن الذكية، مثل أبراج الاتصالات الذكي، وأبراج قادرة على دعم تقنيات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والحلول داخل المباني (IBS).