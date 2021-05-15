قبل يومين من الحدث المنتظر.. مطار الملك عبدالعزيز يستقبل مسافريه بـ 12 ألف وردة

وزير النقل كان قد عبر عن سعادته بما شاهده من جاهزية وتكامل بالإجراءات الاحترازية

نشر حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على تويتر أمس صوراً تظهر 12 ألف وردة استقبل بها المطار مسافريه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقبل عدة أيام عبر وزير النقل صالح الجاسر، عن سعادته بما شاهده من استعدادات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقال الجاسر : سعدت بما رأيته من جاهزية وتكامل الإجراءات الاحترازية خلال زيارتي التفقدية لمطاري الملك خالد والملك عبدالعزيز للوقوف على الاستعدادات والخدمات المعدة للمسافرين مع رفع تعليق السفر الدولي للمواطنين مقدراً لجميع المسافرين الالتزام بالتعليمات اللازمة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت".

يذكر أنه في 20 رمضان الماضي تم اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة في الخامس من شهر شوال الجاري حيث صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية.

و تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال لعدة فئات شمل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.