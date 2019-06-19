وكيل إمارة حائل للمحافظين: لبوا الاحتياجات وسهلوا الإجراءات للمواطن والمقيم

حث على مضاعفة الجهود والتكامل مع جهود إمارة المنطقة

ناقش وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، مع محافظي المحافظات الثماني بالمنطقة، الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والإدارية ومتابعة تنفيذ المشروعات في محافظاتهم.

وخلال الاجتماع، أكد "آل الشيخ" أنه وبناءً على توجيه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، يجب تلبية احتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها، سواءً الخدمية منها أو التنموية، وأن تُسهّل إجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لخدمة المواطن والمقيم في كل محافظة أو مركز يتبع لها.

ونوّه وكيل إمارة منطقة حائل المكلف بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لكل ما يُسهم بتطوير وتنمية المحافظات وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين فيها.



وحث "آل الشيخ" المحافظين على مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية والمستقبلية والتكامل مع جهود إمارة المنطقة المستمرة للتحول الوطني 2020 وتطبيق أهداف رؤية المملكة 2030.