خادم الحرمين يصل عُمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس

أعرب عن خالص عزائه للسلطان والشعب العماني الشقيق

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -اليوم إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله- .



ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله - رعاه الله - مستشار جلالة السلطان السيد شهاب بن طارق آل سعيد، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.



كما كان في استقباله - أيده الله - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان .



بعد ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مقر العزاء حيث كان في استقباله - أيده الله - لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.



كما كان في استقباله، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء السيد فهد بن محمود آل سعيد، ونائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان السيد أسعد بن طارق آل سعيد، وأفراد الأسرة الحاكمة وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه للسلطان والشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله -، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



فيما، عبر سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.



حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.