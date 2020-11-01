"عسيري" يقرّر نقل ارتباط المراكز الصحية إداريًّا وفنيًّا لصحة عسير

لتحسين مراقبة الأداء بشكل فعال

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، قرارًا إداريًّا يقضي بتفويض المساعد للصحة العامة بصحة عسير بالإشراف الإداري والفني على جميع المراكز الصحية التابعة لصحة المنطقة.



كما تضمن القرار ارتباط القطاعات الصحية في "أبها - خميس مشيط - أحد رفيدة" والقطاعات الصحية بـ"وادي بن هشبل - بارق" إداريًّا وفنيًّا بالمساعد للصحة العامة، وتشكيل لجنة برئاسة المساعد للصحة العامة وعضوية كلٍّ من: الشؤون الهندسية والإمداد، والموارد البشرية، والخدمات الطبية المساعدة والخدمات العلاجية والتمريض ومراقبة المخزون والخدمات العامة؛ لوضع آلية لمرحلة نقل الارتباط وبدء أعماله والانتهاء منها في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار.



وشمل القرار التأكيد على عدم إصدار أي قرار إداري بنقل القوى العاملة بين القطاعات والمستشفيات إلا بعد العرض من المساعد للصحة العامة والموافقة من المدير العام.



وبيّنت صحة عسير أن هذا القرار يأتي لتطوير عمل المراكز الصحية وتحسين الأداء فيها وتمكين الصحة العامة من مراقبة الأداء بشكل فعّال، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الصحية.