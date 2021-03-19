الإمارات: الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي

أكدت أن أمنها والسعودية كلّ لا يتجزأ

استنكرت الإمارات، اليوم الجمعة، الاعتداء الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مصفاة البترول في الرياض بطائرات مسيرة مفخخة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، إن "دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة، ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين".

وأضافت: "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، بحسب موقع وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.