"الشباب": إصابة "الشهراني" قطع في الرباط الصليبي للركبة

أعلن نادي "الشباب" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض لاعبه عبدالعزيز الشهراني لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكانت الفحوصات التي أجريت لـ"الشهراني"، اليوم السبت، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية، لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.