قتلى حوثيون بينهم قيادات ميدانية في كمين للجيش اليمني بمأرب

تدمير أسلحة وذخائر للمليشيا

قتل عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، وأصيب آخرون، اليوم (الاثنين)، في كمين محكم للجيش والمقاومة بجبهة المخدرة شمال غرب مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، استدرجت عناصر المليشيا الحوثية المتمردة إلى كمين محكم بجبهة المخدرة، وكبدوهم خسائر في العتاد والأرواح.

وأضاف أن عملية الكمين أسفرت عن تدمير عربة وطقم يحمل عيار 23 مل، وكميات من الذخائر.