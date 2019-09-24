بينما يتهم "أردوغان" خصومه بالموالاة لإسرائيل.. هذا ما يفعله خفية بنيويورك!

"نبض تركيا": يمكنكم أن تملؤوا الفراغ بأي صفة ترونها مناسبة لوصف هذا السلوك

اجتمع الرئيس التركي، رجب أردوغان، بحاخامات يهود، في نيويورك، بعيدًا عن أعين الصحفيين وكاميرات وسائل الإعلام.

جاء الاجتماع على هامش حضور "أردوغان" اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ47 التي تنطلق اليوم الثلاثاء.

ووفق معلومات، أجرى "أردوغان" لقاءه مع الحاخامات اليهود، المنتمين إلى "اتحاد يهود ضد الصهيونية"، بشكل مغلق في فندق "هيلتون ميدتون" بمدينة نيويورك.

وحسبما ذكرت جريدة "زمان" التركية؛ فقد شارك في اللقاء وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جاليك أوغلو.

وعلّق حساب "نبض تركيا" على "تويتر" والمهتم بالشؤون التركية، بالقول: "اللقاء بالجماعة اليهودية ليس ذنبًا؛ لكن إذا كان الشخص الذي يلتقي باليهود هو الشخص الذي يتهم كل خصومه بالموالاة لإسرائيل واليهود والصهيونية العالمية؛ فهذا هو …. يمكنكم أن تملؤوا الفراغ بأي صفة ترونها مناسبة لوصف هذا السلوك!"