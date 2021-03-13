ليبيا.. "الدبيبة" يتسلم ديوان مجلس الوزراء في طرابلس

اجتمع مع مديري الإدارات لوضع خطة العمل

تسلم رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، اليوم (السبت)، ديوان مجلس الوزراء في طرابلس بعد أيام من حصول تشكيلته على ثقة مجلس النواب.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "الدبيبة" اجتمع مع مديري الإدارات والمكاتب في ديوان مجلس الوزراء لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقاً لـ"الشرق".



على الصعيد نفسه، نشرت قناة "ليبيا الأحرار" مقطع فيديو يظهر وصول "الدبيبة" إلى مقر ديوان مجلس الوزراء، وعقده اجتماعاً لتنسيق خطة عمل الديوان.