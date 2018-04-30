بالصور.. تحت شعار "صقورنا قدها".. الخطوط السعودية واتحاد القدم يدشنان طائرة المنتخب إلى المونديال

دشنت الخطوط الجوية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني التي ستقله إلى مونديال روسيا, ‏تحت شعار #صقورنا_قدها.

ومن جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت:‏ يشرفني اليوم ونحن نستقبل مع شريكنا الإستراتيجي الخطوط السعودية الطائرة الخاصة بمنتخبنا، والتي ستقله في رحلته إلى مونديال روسيا أن أجدد الامتنان والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين، على ما يحظى به منتخبنا الوطني من دعم سخي وغير مسبوق.

وأضاف: ‏‏شكرنا الجزيل إلى المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما يوليه للرياضة السعودية عموماً والاتحاد السعودي لكرة القدم خصوصاً من دعم واهتمام كبيرين.

وتابع: باسم الاتحاد السعودي نقدر لرئيس الهيئة العامة للطيران، ولمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ولمديرها العام على العمل المميز الذي تقدمه الخطوط السعودية في دعم المنتخب الوطني، وتسهيل مهمته على أكثر من صعيد.

وأردف: الشراكة الإستراتيجية التي بنيت على أسس متينة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والناقل الوطني الخطوط السعودية أثبتت نجاحها في كثير من المحطات والمسارات التي مر بها المنتخب خلال مشواره السابق، وحتى اللحظة الحاسمة التي نترقب فيها جميعاً وصول منتخبنا إلى موسكو.

وأضاف: ‏الخدمات التي قدمتها الخطوط السعودية لخدمة الأخضر كانت متنوعة، سواء من حيث الدعم المعنوي الذي وجده المنتخب عبر الإصدارات الإعلامية المحفزة، أو الخدمات المتنوعة للجماهير، وكذلك من جهة ما وجدته بعثة المنتخب في رحلاته لمعسكراته بتوفير أعلى مستوى من الراحة والرفاهية.

واختتم حديثه قائلاً: نتمنى ونحن ندشن طائرة المنتخب الخاصة للمونديال أن نعود من روسيا وقد حققنا ما نتطلع له من مستويات ونتائج، لنرد من خلال ذلك جزءاً يسيراً مما قدمته قيادتنا الرشيدة لمنتخب الوطن.