العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740933 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 19402 وفاة، فيما تم تسجيل 9189 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1556855 حالة.