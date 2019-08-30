انتشال جثة وافد عربي في عقبة "حزنة"

سقط منذ يومين دون أن يعلم عنه أحد

انتشلت فرق الدفاع المدني جثة وافد بعد سقوط شاحنته بعيداً في عقبة "حزنة" وبقي قرابة يومين دون أن يعلم به أحد.

وفِي التفاصيل، فإن شاحنة متوسطة من نوع "دينا" كانت تنقل حمولة منظفات ورقية، ويقودها وافد عربي سقطت من عقبة "حزنة" ولَم يشاهدها أو يعلم بها أحد.

فيما ورد بلاغ لفرق الدفاع المدني مساء اليوم، والتي انتشلت جثته بعد سقوطه في منحدر بعيد قبل قرابة يومين.