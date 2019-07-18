"السجون" تتفاعل مع مواطن سجين بجدة وتسدد عنه ديونه

ابنته تعاني من فشل كلوي وسُجن قبل إنهاء إجراءات تبرعه لها بكليته

تفاعلت المديرية العامة للسجون مع مواطن سجين في "إصلاحية جدة" على خلفية ديون تبلغ 85 ألف ريال.

وأوضح مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، لـ"سبق"؛ أن السجين كان مسجونًا بإصلاحية جدة على خلفية الديون المتراكمة عليه، مشيرًا إلى أن لديه طفلة تبلغ من العمر (٨ سنوات)، وتعاني من فشل كلوي، رغم أنها وُلدت بعيب خلقي؛ تحمل كلية واحدة فقط.

وأشار إلى أن والدها أجرى التحاليل الطبية من أجل التبرع لها، وحدد موعد العملية، ثم أُدخل التوقيف بسبب ذلك المبلغ المطالب به.

وقال "الدويش": "عرضنا الموضوع برمته على مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، والذي وجه بتسديد كامل المبلغ".

وأشار "الدويش" إلى أنه تمت إحالة السجين وأوراقه لمركز الشرطة؛ لإنهاء إجراءات إطلاق سراحه.