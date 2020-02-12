مصرع عامل في انهيار سور بحي النوارية بمكة.. والمدني يباشر

فيما باشرت فرق التحقيق موقع الحادث لمعرفة أسباب سقوطه

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، بلاغاً يفيد بانهيار سور يتبع لعمارة تحت الإنشاء في حي النوارية، نتج عنه وفاة عامل مُقيم.



وبحسب معلومات "سبق": فقد تلقى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بلاغاً بالواقعة، وعليه تحركت الفرق إلى الموقع، وتم انتشال العامل بعد انهيار سور عليه تابع لعمارة تحت الإنشاء في حي النوارية، وبعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى.



وباشرت فرق التحقيق موقع الحادث لمعرفة أسباب الانهيار الذي أدى إلى وفاة عامل مقيم.