مصدر: "ترامب" لا يعتزم العفو عن نفسه ضمن قرارات الغد

خبراء أكّدوا أن الإجراء لو اُتخذ سيكون قراراً "غير دستوري"

كشف مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب؛ يفضّل، حتى الآن، عدم إصدار قرار بالعفو عن نفسه، وهو يستعدّ لإصدار قائمة تتضمن ما يزيد على 100 قرار بالعفو أو تخفيف الأحكام، غداً الثلاثاء، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن؛ يوم الأربعاء.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد كان مستشارون بالبيت الأبيض قد قالوا إن "ترامب" بحث، بصفة غير رسمية، مع مستشاريه الإقدام على هذه الخطوة الاستثنائية بالعفو عن نفسه، لكن بعض المسؤولين في الإدارة حذّروه من ذلك؛ لأنه سيبدو مذنباً بهذا القرار.

وقال عدد كبير من الخبراء إن العفو عن النفس سيكون قراراً غير دستوري؛ لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل إنه يجب ألا يكون أي إنسان الحكم في قضية يقف فيها موقف المتهم.

ورأى آخرون أن العفو عن النفس دستوري؛ لأن سلطة العفو وردت بصياغة عامة في الدستور.

وتوضح النصوص التاريخية أن مؤسّسي الدولة في القرن الـ 18 ناقشوا فكرة العفو عن النفس، لكنهم اختاروا ألا يفرضوا قيداً صريحاً على سلطة العفو.

وفي الأسبوع الماضي، وجّه مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون إلى "ترامب" تهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في السادس من يناير.

وسيحاكم "ترامب" أمام مجلس الشيوخ، وإذا أُدين فقد يفقد أهليته لترشيح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة في 2024.

وقال المصدر، إن "ترامب" لا يعتزم حتى الآن العفو عن نفسه، ولا ينوي كذلك إصدار قرارات عفو احترازية عن أفراد أسرته، وهو أمر سبق أن ناقشه أيضاً مع مستشاريه.

وأضاف، أن "ترامب"؛ الذي سبق أن أصدر مجموعتين من قرارات العفو الشهر الماضي، قد اجتمع مع مستشاريه يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة تتضمن أكثر من 100 اسم ستشملهم قرارات العفو وتخفيف الأحكام.