"الفيصل" : أبطالنا يثبتون تميزهم وقدرتهم على الإنجاز

بعد تحقيق حامدي والقحطاني ذهبيتي آسيا

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهنئة لطارق حامدي وسلطان القحطاني، ثنائي المنتخب السعودي للكاراتيه، بعد تحقيقهما ميداليتين ذهبيتين في البطولة الآسيوية، لدرجتي الأول والشباب.

وقال "الفيصل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : "أبطالنا يثبتون تميزهم وقدرتهم على الإنجاز.. مبروك لبطلنا طارق حامدي ونجمنا الشاب سلطان القحطاني، حصولهما على الميدالية الذهبية.. ومبروك لزملائهم الميداليات الفضية والبرونزية في النهائيات الآسيوية.. كل الأمنيات بالمزيد من التوفيق والنجاح".

وحقق طارق حامدي لاعب المنتخب السعودي الأول للكاراتيه، أمس الأربعاء، الميدالية الذهبية في "منافسات القتال" وزن 84 كجم في بطولة آسيا (19)، للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة والكبار في كازاخستان، وذلك بعد فوزه على منافسه الإيراني بنتيجة (4-0)، الأربعاء.

فيما تمكن سلطان القحطاني لاعب الأخضر لدرجة الشباب، من الحصول على الميدالية الذهبية في "منافسات القتال" تحت وزن 55 كجم.

وحصد المنتخب السعودي للكاراتيه بجميع فئاته 19 ميدالية آسيوية، كأكبر حصيلة في تاريخ الأخضر.