"بريطانيا" تطالب بموقف حاسم تجاه "أولمبياد طوكيو"

قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب).“

وأضاف المتحدث ”الرياضيون يواجهون غموضاً كبيراً في الوضع الحالي.

”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.“

فيروس كورونا الجديد

0

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 09:00 PM

"بريطانيا" تطالب بموقف حاسم تجاه "أولمبياد طوكيو"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,160

قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب).“

وأضاف المتحدث ”الرياضيون يواجهون غموضاً كبيراً في الوضع الحالي.

”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.“

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020