رئيس مجلس إدارة مجموعة عصر لـ"سبق": نسعى لأن نكون روادًا في عالم تطوير الأجهزة الذكية

كشف عن إطلاق عدة مشاريع وشراكات تابعة للمجموعة في عام 2022 لمواكبة التطور العالمي

صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة عصر التجارية محمد بن فهد العريني بأن المجموعة تسعى للريادة في عالم تطوير وتوزيع أجهزة وخدمات الاتصالات في المملكة والشرق الأوسط من خلال تطوير وتوزيع أحدث الأجهزة الذكية ذات الجودة العالية والابتكارات والتقنيات العالمية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية التي تشهد تطورًا متسارعًا والذي يفضي لتغيير جودة الحياة للأفضل.

وقال "العريني" لـ"سبق": بداية تأسيس مجموعة عصر التجارية كانت في بداية عام 2000 ميلادية بخطة استراتيجية مبنية على تطوير منتجات محلية مثل أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية وإطلاق علامات تجارية محلية Brave, Lead, Exceed معتمدة من جوجل ومايكروسوفت. إضافة إلى شركة متخصصة بالألعاب Telo Gamez بالتعاون مع شركات عالمية مثل ZTE و Lenovo

وأضاف: بدأت المجموعة بنشاط تجاري صغير سرعان ما تطور ليصبح شركة رائدة في عالم الاتصالات والأجهزة الذكية ووكيلاً لأكبر العلامات التجارية العالمية في الشرق الأوسط مثل ZTE, Lenovo, Honor, Xaiomi,Huawei لخدمة كافة احتياجات العملاء في المملكة بالإضافة إلى التوسع الجغرافي في البلدان المجاورة كالإمارات، البحرين وعمان لتوزيع الجوالات والأجهزة الذكية.

وأردف "العريني": سيتم إطلاق عدة مشاريع وشراكات تابعة للمجموعة في عام 2022 لمواكبة التطور التقني العالمي والرؤية للمملكة 2030، كما يقود المجموعة أكثر من 500 موظف من نخبة الكفاءات المحلية لتحقيق ذلك".

جدير بالذكر أن الابتكار يعتبر من أهم أهداف مجموعة عصر التجارية.