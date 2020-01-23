الدموي والبرتيوني.. 41 ألف جلسة غسيل كلى بـ"سعود الطبية" في 2019م

الطلحي: المركز يوفر الرعاية الطبية ومتابعة المرضى بعد إجراء زراعة الكلى

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز الملك فهد للكلى- عن إجراء أكثر من 41 ألف جلسة غسيل كلى، خلال العام الميلادي المنصرم، شملت جلسات غسيل الكلى الدموي والبرتيوني.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية الخاصة بإنجازات المركز لعام 2019م، برعاية المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي.

وأكد "العنزي" أهمية مواصلة الجهود والإنجازات خلال عام 2020 المليء بالتحديات؛ معتبرًا أن الشكر أقل ما يقدم للعاملين في المركز.

وقال خلال كلمته التي ألقاها: الاهتمام بمرضى الكلى هو واجبنا؛ لأن مريض الكلى يعاني في منزله وفي مواصلاته وغير ذلك، ونحن نفخر بما يقدم لهم من خدمات.

من جانبه، أوضح مدير مركز الملك فهد للكلى الدكتور عبدالهادي الطلحي، أن عام 2019 شهد الكثير من المنجزات؛ من بينها: استقبال 4307 مراجعين لعيادة أمراض الكلى، 1588 مراجعًا لعيادة زراعة الكلى، علاج 22 حالة لالتهاب الكبد الوبائي ج، إجراء 323 عملية قسطرة كلى، إلى جانب تشغيل وحدة تنقية المياه الجديدة.

وأضاف: نحتفل اليوم بأطباء وتمريض وصيادلة وعاملين، قضوا الوقت والجهد في تخفيف آلام المرضى.

وأشار إلى أن المركز يوفر العلاج لكافة أمراض الكلى، التي تشمل عيادات الكلى وما قبل الزراعة، ومتابعة ما بعد الزراعة، وغسيل الكلى البرتيوني، وغسيل الكلى الدموي، وعلاج الاستبدال الكلوي المستمر، كما يوفر الرعاية الطبية ومتابعة المرضى بعد إجراء زراعة الكلى، بالإضافة إلى إجراء فحوصات ما قبل زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي المتقدم.