استئصال ورم يزن 15 كجم من مريضة في أبها

الفريق الطبي تأكد من سلامة الجهاز البولي

نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه 15 كجم من مريضة.
وقام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله، والتأكد من سلامة الجهاز البولي، وذلك دون حدوث مضاعفات تذكر .

واستغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة .

فريق طبي

3

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 02:32 PM

الفريق الطبي تأكد من سلامة الجهاز البولي

استئصال ورم يزن 15 كجم من مريضة في أبها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

0 2,807

نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه 15 كجم من مريضة.
وقام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله، والتأكد من سلامة الجهاز البولي، وذلك دون حدوث مضاعفات تذكر .

واستغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فريق طبي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020