بـ 28.71 دولار.. ارتفاع سعر "برنت" بنسبة 5.55 %

برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط سجل 22.13 دولار

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.51 دولار أمريكي؛ ما نسبته 5.55 في المئة؛ ليصل سعره إلى 28.71 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8.53 في المئة؛ ما يعادل 1.74 دولار أمريكي؛ ليسجل 22.13 دولار أمريكي.