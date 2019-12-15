أمير الرياض يرعى ختام بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وكرم الفائزين والرعاة

نيابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, حفل ختام بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة، التي انطلقت فعالياتها الخميس الماضي في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب.

وتوج أمير الرياض مربط السيد بذهبية بطولة الأفحل بفوز الحصان "ايدن سي"، ومربط المخلديات بفضية البطولة بفوز "اكواتور"، واسطبلات الخالدية بالبرونز بفوز الحصان "رازي الخالدية"، بعد ذلك كرم الشركات الراعية والرعاة الإعلاميين وحكام البطولة.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي, عن تشرفه برعاية البطولة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وحضوره البطولة في مركز الملك عبدالعزيز الذي خدم وسيخدم الخيل العربية في المملكة.

وقدم الشكر لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وجميع القائمين على المركز، حاثاً على تطوير هذه البطولة الغالية والحفاظ عليها وجعلها تتفوق على مستوى العالم.

من جهته، رفع وزير البيئة والمياه والزراعة, الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لبطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية الرابعة لجمال الخيل العربية الأصيلة, مرحباً بحضور أمير الرياض, عاداً حضوره امتداداً لما توليه القياده من عناية واهتمام للخيل العربية الأصيلة.

وأشار إلى أن المركز الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الخيل العربية بالمملكة، ويضم سلالات الخيل التي تتميز بالسرعة والقوة والجمال وسلالات أخرى لخيل عربية قديمة ترجع إلى الأنساب المعروفة بالجزيرة العربية.

وبين أن عدد الخيل المسجلة بالمركز 34 ألف رأس من الخيل العربية وعدد ملاكها 9 آلاف مالك, فيما يبلغ عدد المواليد المسجلة لعام 2019م 3116 مولوداً وبذلك تكون المملكة الأولى عالمياً بتسجيل المواليد بالعام الماضي مهنئاً الفائزين بالبطولة.

وكانت البطولات النهائية انطلقت من وقت مبكر وحقق المهر "هلال الخالدية" لاسطبلات الخالدية ذهب بطولة الأمهار عمر 2و 3 سنوات، ونال الفضة "دي رواج" لراشد المري، والبرونز "نبيل السكب" لعبدالعزيز البرغش.

وتوج بطولة الأمهار عمر 2و3 سنوات مدير جمعية الإمارات للخيول العربية محمد الحربي.

وحقق ذهب بطولة الأمهار عمر السنة "لوسيانو" لمربط المعود، ونال الفضة "رنوير دي مار" لمربط الدانات من الكويت، وحصل على البرونز "صادح الخالدية" لمربط المجد.

وتوج بطولة الأمهار عمر السنة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للخدمات المشتركة علي أحمد عسيري, وفي بطولة المهرات عمر 2 و3 سنوات أحرزت الذهب المهرة "آنا أم سي" لمربط الخشاب من الكويت، ونالت الفضة "ضحى السكب" لمربط المزروعي من الإمارات، والبرونز "إنكارينا" لصالح الوابل.

وتوج بطولة المهرات عمر 2 و3 صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز.

وفي بطولة المهرات عمر السنة حققت إسطبلات الخالدية الذهب بالمهرة "عروب الخالدية" والفضة بالمهرة "هلالة الخالدية" ونالت البرونز المهرة "سنقرايا" لمربط الدهامية.

كما أقيمت أربع بطولات خاصة للخيل السعودية الأصل والمنشأ وحققت فيها ذهب المهرات المهرة "ديما العوجاء" لمربط العوجاء، ونالت الفضة "شمس أبونصيه" لمربط ابونصيه، والبرونز "سلمى أبونصيه" أيضاً لمربط أبونصيه.

وفي بطولة الأفراس، حققت الذهب "بدوية الثالثة" لمربط الدرعية، وحصلت على الفضة "الماجدة" لمربط العارض، ونالت البرونز "الدرعية الثانية" لمربط الوصيل.

وحقق ذهب بطولة الأمهار "بسلم عذبة" لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، ونال الفضة "كاتب الجنادرية" لمربط المسرة، والبرونز "عز العارض" لماجد بن غشيان.

وفي بطولة الأفحل، حصل على الذهب الحصان "خريصان عذبة" للأمير أحمد بن عبدالعزيز، ونال الفضة "ليث ديراب" لماجد الغشيان، والبرونز "فهد عذبة" للأمير أحمد بن عبدالعزيز.