عسير.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل الطرق السريعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تَكَوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظتي بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 12:08 PM

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل الطرق السريعة

عسير.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تَكَوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظتي بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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