





7

قال: من اليوم إلى نهار غد تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح

خريطة أمطار المملكة في 24 ساعة يرسمها "الحصيني": لا تخلو من الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تشمل الهطولات المطرية -خلال الساعات الـ24 القادمة- عدة مناطق منها العاصمة الرياض.

وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "توقعات الأمطار خلال ٢٤ ساعة قادمة بإذن الله من اليوم الاثنين إلى نهار الثلاثاء على أجزاء من مكة والمدينة والرياض؛ بما في ذلك العاصمة: (الرياض، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية، والصمان، والإمارات، وعمان)، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح".

وأضاف: "السحب الممطرة صباح اليوم الاثنين على أجزاء من مناطق #تبوك والشمالية وغرب #حفر_الباطن وشمال #رماح وجنوب شرق العاصمة الرياض وأمطار على #حائل و#الجوف".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان)، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.