"أياتا" يجدد الاعتماد الدولي للأكاديمية السعودية للطيران المدني

إنجازٌ يعكس ثِقَل المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي

تَسَلّمت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، شهادة تجديد اعتمادها لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، بوصفها مركز تدريب معتمد دوليًّا (ATC).

وأكدت الأكاديمية أن هذا الإنجاز يعكس ثِقَل المملكة في مجال الطيران المدني على الصعيد الدولي، ويمثل امتدادًا للاعترافات الدولية التي حصدتها؛ فضلًا عن كونه تتويجًا للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

ويأتي الاعتماد بعد أن استوفت المتطلبات والاشتراطات الدولية كافة؛ الأمر الذي سيُمَكِّنها من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دوليًّا؛ فضلًا عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى (أياتا)؛ مؤكدة أنها حققت أحد أهدافها الاستراتيجية في أن تصبح في مكانة علمية وعالمية مستدامة بين مثيلاتها المرموقة.

وحصلت الأكاديمية السعودية مؤخرًا على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI- ATI) بوصفها ثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، كما فازت بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، علاوةً على حصولها على اعتماد المجلس الدولي لخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ، وتدشينها البوابةَ الإلكترونية لاختبارات (إفساك) لتطوير أداء العاملين في محطات الإطفاء بمختلف مطارات المملكة.

واستطاعت الأكاديمية في عام 2021م تأهيل وتطوير أداء أعداد كبيرة من منسوبي منظومة النقل الجوي بعد أن خصصت أكثرَ من عشرة آلاف مقعد تدريبي بدورات تخصصية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الأمن والسلامة في مختلف المطارات، ونجحت في تخريج (92) طالبًا أُهِّلوا لسوق العمل في تخصصي سلامة وتشغيل المطارات، والإطفاء والإنقاذ.