اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا " نجم نادي الزمالك لمدة 8 أشهر مع غرامة قدرها 500 ألف جنيه.

وجاءت عقوبة الإيقاف بحق اللاعب بحسب بيان اتحاد الكرة لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري.

