أكراد وعرب.. "رايتس ووتش" تتهم تركيا باعتقال 63 سوريًّا ومحاكمتهم تعسفيًّا

العقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم (الأربعاء)، تركيا وفصائل سورية موالية لها باعتقال 63 مواطنًا من شمال شرقي سورية، ونقلهم بطريقة غير شرعية إلى أنقرة لمحاكمتهم تعسفيًّا، بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" استنادًا إلى وثائق اطلعت عليها، بينها سجلات النقل والاستجواب، ولوائح الاتهام، وتقارير طبية؛ أن السلطات التركية اعتقلت السوريين بين أكتوبر وديسمبر 2019 في منطقة رأس العين شمال شرقي سورية.

وأضافت أن المعتقلين، وهم أكراد وعرب، نُقلوا إلى مرافق الاحتجاز في تركيا حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهمًا بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة ارتُكبت في سورية.

وبينت المنظمة أن التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل، وتستند الاتهامات بشكل أساسي إلى ادّعاءات غير مثبتة بأن لدى المحتجزين علاقات مع وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية للاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سورية.