خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 834 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 20,486 إصابة مؤكدة و834 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,994,283 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 112,967 حالة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 10:40 PM

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 834 حالة وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 20,486 إصابة مؤكدة و834 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,994,283 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 112,967 حالة.

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فيروس كورونا الجديد أمريكا

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