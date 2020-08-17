"المفرجي" و"الزهراني" يكرمان "البقمي"

كرم محافظ تربة، عبد العزيز المفرجي، ومدير مرور المحافظة، النقيب علي الزهراني، رئيس رقباء، خالد بن محمد البقمي، لجهوده بعد تكليفه بإدارة قسم مرور المحافظة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن "البقمي" كلف بإدارة قسم المرور بمحافظة تربة خلال الفترة الماضية، واستطاع من خلالها إدارة القسم إدارياً وميدانياً وساهم في إنجاح العديد من المهام المناطة به.

