"الصحة": تسجيل 41 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 47  خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي ( 547931) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (536947) حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8763) إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 106 حالة

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17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 03:40 PM

"الصحة": تسجيل 41 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 47  خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي ( 547931) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (536947) حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8763) إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 106 حالة

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