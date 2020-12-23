المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على حائل

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي ‏إلى تدنٍ في ‏الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي ‏إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل والمحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى العاشرة ‏مساءً.‏

حائل الأرصاد حالة الطقس

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23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442 11:59 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي ‏إلى تدنٍ في ‏الرؤية

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على حائل

صحيفة سبق الإلكترونية

حائل

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي ‏إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل والمحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى العاشرة ‏مساءً.‏

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