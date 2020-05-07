للتأكد من سلامة الغذاء.. أمانة جدة تكثّف جهودها في أسواق النفع العام

في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وتوفير احتياجات المواطن والمقيم

تواصل أمانة محافظة جدة تكثيف جهودها في أسواق النفع العام، للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكل سكان محافظة جدة؛ حيث تم إنشاء مجموعة من الأسواق المؤقتة للخضار والفواكه، والتي جرى استحداثها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تخصيص السوق المركزي للتجار فقط، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المهندس الزهراني: إن الأسواق المؤقتة روعي فيها التوزيع الجغرافي للخدمات الأساسية، وسهولة وصول السكان لما توفره هذه الأسواق المؤقتة من احتياجات للمواطنين والمقيمين من الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان المبارك، وتقليل التزاحم في مراكز التسوق؛ حيث قامت الأمانة منذ بداية شهر رمضان المبارك بإنشاء خمسة أسواق مؤقتة للخضار والفواكه، وتم توزيعها على نطاقات البلديات الفرعية الرئيسة "شمال – وسط – شرق – غرب".

وأضاف وكيل الأمين: أن هذه الأسواق شملت سوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف السلام مول على مساحة ٣٨٠٠ م٢، بإجمالي ٢٠ بسطة يستفيد منها ٤٠ بائعًا، وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف سوق الشاطئ ومساحته ٣٥٠٠ م٢، بواقع ٢٠ بسطة لـ40 بائعًا، وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف أرض الفعاليات في أبحر الجنوبية ١٦٠٠٠ م٢، ويضم ٢٠ بسطة يستفيد منه 40 بائعًا، كما يتميز هذا السوق بإمكانية الدخول والشراء من السيارة.

وأوضح المهندس الزهراني أن هناك سوق الخضار والفواكه المؤقت بكيلو ١٤ ومساحته ٢١٠٠ م٢، بواقع ٢٠ بسطة مهيئة لـ40 بائعًا، وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف الياسمين مول على مساحة ٢35٠ م٢، بواقع ٢٠ بسطة لـ40 بائعًا.

وتابع: جارٍ دراسة مواقع أخرى للأسواق المؤقتة التي تعد هامة خلال الفترة الحالية وما تقتضيه من إجراءات احترازية مكثفة؛ حيث إنها مكتملة من الناحية التنظيمية وتطبيق "التباعد الاجتماعي" بما يكفل سلامة المتسوقين وانسيابية حركتهم خلال فترة عمل الأسواق التي تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، كما تقوم الفرق الميدانية بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والنظافة في المواقع.

وكانت أمانة محافظة جدة أنشأت سوقًا مؤقتًا لبيع الجملة على مساحة 2600م 2، غرب طريق الحرمين بحي الصفا، يتسع لـ450 مركبة تقريبًا للمنتجات الوطنية الواردة من مختلف المناطق المجاورة بالمحافظة، بهدف المساهمة في تنظيم حركة السوق وتسهيل المناولة والتوزيع، وكذلك تخفيف حركة الشاحنات حول السوق المركزي ضمن الجهود والتدابير المتنوعة لأمانة جدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.